Clientes poderão solicitar histórico bancário As instituições financeiras estão obrigadas pelo Banco Central a fornecer a seus clientes, sempre que solicitado, informações cadastrais relativas às operações por eles contratadas. A norma que garante esse direito ao correntista está em vigor desde o mês passado. Ainda de acordo com o artigo 1.º da Resolução n.º 2.835, de 30 de maio, o histórico do correntista deve ser entregue no prazo de até 15 dias, contados da data de solicitação. Além disso, o documento deve estar baseado em dados de, no mínimo, 12 meses anteriores à data do pedido. O documento deve conter os dados do cliente, como o saldo médio mensal mantido em conta corrente; o histórico das operações de empréstimo, financiamento e arrendamento, contendo a data de contratação, o valor da transação e as datas de vencimento e dos respectivos pagamentos; e o saldo médio mensal das aplicações financeiras. Na opinião da Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban), esse conjunto de informações é essencial para o cliente que construiu um bom relacionamento bancário e pretende firmar nova relação em outra instituição. Com o histórico em mãos, é possível transferir a credibilidade conquistada para a instituição em que pretende abrir a nova conta. Os bancos, porém, não estão proibidos de cobrar uma taxa para fornecer o serviço ao correntista.