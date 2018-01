Clientes têm direito de fechar conta "O cliente que deseja fechar a conta corrente que possui em algum banco pode fazê-lo a qualquer momento, mesmo que tenha saldo negativo ou dívidas de cheque especial." A afirmação do técnico da área de finanças do Procon-SP, Alexandre Costa Oliveira, contraria o que os bancos dizem a seus clientes quando estes solicitam fechamento de contas. Para as instituições bancárias, não basta apenas solicitar formulários e escrever cartas explicando os motivos da desistência: é preciso quitar todas as dívidas. Isso significa que o consumidor deve continuar pagando tarifas mensais até que arranje dinheiro suficiente para pagar os juros e eliminar o saldo devedor. "O cliente tem a obrigação de acertar a dívida com o banco mas pode fazer um acordo para que o pagamento seja feito de outra forma, sem que a conta fique aberta", diz Oliveira. O representante do Procon recomenda que o acordo seja proposto por iniciativa do cliente, que deve encaminhar ao banco um carta formalizando sua intenção de encerrar a conta. Para isso há várias maneiras, dentre elas providenciar duas vias do pedido e protocolar um deles junto ao banco, ou ainda enviar carta registrada. De qualquer forma, o cliente deve ter uma prova de que o banco recebeu sua proposta. O encerramento da conta ocorre até 30 dias depois de formalizado o pedido.