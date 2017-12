Clima de pessimismo no mercado faz dólar subir Um clima de pessimismo começou a se espalhar no mercado de câmbio no final da manhã. A trajetória de alta que se desenhou logo no início dos negócios se intensificou e, por volta das 11h45, o dólar batia R$ 2,935, com elevação de 1,35% sobre o fechamento de ontem. Às 12h14, subia 0,90%, cotado a R$ 2,922. As primeiras avaliações dos operadores são de que a atuação do Banco Central nos dois últimos dias, a ata do Copom e o comunicado do Federal Reserve criaram consenso de que o dólar deve subir e de que as perspectivas para o cenário de médio prazo não são tão favoráveis quanto se pensava. Isso pode estar gerando movimento de "stop loss" e maior procura por operações de hedge. Os operadores dizem que este pode ser o início de um movimento generalizado de reversão de posições e de consolidação da inversão da tendência do dólar. Veja a cotação do dólar.