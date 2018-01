Clima deve frustrar segunda safra de milho Levantamento sobre a safra de grãos 2002/2003, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), mostra que problemas climáticos deverão frustrar o crescimento da segunda safra de milho. A pesquisa feita pelo governo indica que a área e a produtividade devem ser semelhantes à safra atual, ou seja, 2,88 milhões de hectares e 6,18 milhões de toneladas. A estiagem que atingiu as regiões produtoras no plantio da safra de verão poderá retardar a colheita, em particular da soja precoce. Isso deve limitar a possibilidade de plantio do milho safrinha, que ficaria mais exposto ao risco climático. O levantamento da Conab prevê, ainda, uma queda de 0,6% na área plantada com milho da primeira safra. A queda é observada no Paraná e no Rio Grande do Sul, onde muitos produtores preferiram plantar a soja. Apesar disso, a Conab estima que produção de milho na primeira safra crescerá 6,1%, por causa de ganhos em produtividade, atingindo 30,87 milhões de toneladas.