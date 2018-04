Clima favorável nos EUA faz milho cair O milho voltou a registrar desvalorização no mercado futuro da Bolsa de Chicago. Os contratos mais negociados, com vencimento em dezembro, encerraram a quinta-feira cotados a US$ 3,2525/bushel, em queda de 3,63%. Segundo analistas, a commodity continua a refletir o clima muito favorável para o desenvolvimento das lavouras nos Estados Unidos, este ano. A notícia de que a China deve vender parte de seus estoques de grãos na semana que vem também teve efeito negativo sobre as cotações.