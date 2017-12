Clima frustra expectativa de safra recorde O excesso de chuvas no Centro-Oeste e a seca no Sul reduziram a expectativa de safra recorde. Os agricultores devem colher 120 milhões de toneladas de grãos na safra 2003/04, abaixo da produção do ano-agrícola anterior, quando a produção foi de 123,1 milhões de toneladas, informou hoje o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Luís Carlos Guedes Pinto. Em relação ao último levantamento da Conab, a quebra da produção será de 10,7 milhões de toneladas, redução de 8,2%. No Centro-Oeste, a quebra foi de 3,4 milhões de toneladas. No milho, a expectativa é de colheita de 42,6 milhões de toneladas, 10% abaixo da safra 2002/03, de 47,4 milhões de toneladas. Para a soja, o governo reduziu em 7,4 milhões de toneladas a estimativa de produção. A safra 2003/04 de soja deve ser de 50,1 milhões de toneladas, queda de 3,5% em relação ao ano-agrícola anterior, quando a colheita foi de 52 milhões de toneladas. Apesar da redução expressiva na safra 2003/04, o levantamento da Conab trouxe duas boas notícias. A primeira é que a seca favoreceu a produção de arroz no Rio Grande do Sul, que terá safra recorde de 6,2 milhões de toneladas. A outra boa notícia é a produção expressiva de algodão, que deve somar 1,2 milhão de toneladas. Em relação ao ano anterior, quando foram colhidas 847,5 mil toneladas, o crescimento é de 46,3%. No levantamento divulgado hoje, a Conab também apontou a intenção de plantio para as culturas de inverno. De acordo com a pesquisa, pelo segundo ano consecutivo, o Brasil irá colher uma produção recorde de trigo. A maior safra dos últimos 15 anos será de 5,8 milhões de toneladas, 0,8% superior a 2003.