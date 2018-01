Clima piora no mercado financeiro Aconteceu o esperado. Mal o mercado digeriu a alta esperada de juros nos Estados Unidos, de 0,5 ponto percentual, começam as discussões sobre de quanto será o novo aumento das taxas nos próximos meses. É consenso entre os analistas: o banco central norte-americano, o Federal Reserve, não vai deixar o juro como está, em 6,5% ao ano. É uma questão de tempo. As primeiras expectativas são de novo aumento de 0,5 ponto percentual na próxima reunião do órgão, em 27 e 28 de junho. Alguns analistas já falam em taxa de 7,5% ao ano até o final de 2000. O fato é que o ajuste do mercado financeiro internacional, em função deste aumento de taxas, ainda vai continuar. As condições do mercado no Brasil dependem basicamente dos movimentos dos investidores internacionais. Os fatores internos - como inflação sob controle, recuperação da economia e maior ajuste das contas públicas - estão em segundo plano. A definição dos juros aqui dependem das expectativas do governo brasileiro quanto ao futuro da taxa nos Estados Unidos. Na próxima quarta-feira, o Copom (Comitê de Política Monetária) define o que acontece com o juro básico brasileiro, a taxa Selic, que hoje está em 18,5% ao ano. Bolsa paulista segue queda das norte-americanas Em tempos de alta de juros, é de se esperar que os preços das ações sejam prejudicados. Hoje a Bolsa de Valores de São Paulo fechou com baixa forte de 3,19%, perto da mínima do dia. Foi o dia inteiro trabalhando com perdas. O fraco volume de negócios, de apenas R$ 346 milhões, mostra bem como o mercado está fraco. Com este nível de oscilação, e com possibilidade de novas perdas, os investidores fogem das bolsas. O movimento de queda foi sinalizado pelas bolsas norte-americanas. A Nasdaq, bolsa eletrônica que reúne empresas de informática e tecnologia, fechou com perda de 1,95% hoje. O Dow Jones, principal indicador dos preços da Bolsa de Nova Iorque, recuou 1,51%. O dólar, como sempre acontece em momentos de incerteza, acabou fortalecido. No fechamento do dia, os últimos negócios foram feitos a R$ 1,8310, sinalizando alta de 0,6% sobre o fechamento do dia anterior. Na média do dia, segundo cálculos oficiais do Banco Central, a cotação foi de R$ 1,8292, com alta de 0,52%, sempre pensando na ponta de venda - quanto o comprador paga para o banco pela moeda norte-americana. E os juros, que até vinham cedendo modestamente, voltou a subir hoje. Bom dizer que foi uma alta modesta. A taxa de um ano para o swap prefixado - um título de renda fixa que mede bem as expectativas de médio prazo - ficou em 21,41% ao ano, considerando uma base de comparação de 252 dias úteis. No dia anterior, nesta mesma base de comparação, a taxa deste título fechou em 21,28% ao ano.