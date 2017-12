Clima positivo predomina na Ásia; HK sobe 2,91% O clima positivo predominou nos mercados da Ásia, com Hong Kong registrando o melhor desempenho na região. As ações de telecomunicações e compras relacionadas aos futuros em razão do vencimento dos contratos futuros de outubro na quinta-feira sustentaram a Bolsa de Hong Kong. O índice Hang Seng subiu 342,16 pontos (2,91%), para 12.091,88 pontos. A China Telecom deu continuidade aos ganhos recentes, com os investidores respondendo favoravelmente à compra de seis redes pela controladora da empresa. A China Telecom subiu 5,1%. O negócio acalentou as expectativas de que outras empresas sigam a mesma estratégia e influenciou os papéis dessas companhias, como os da China Unicom, que ganharam 8,4% e os da China Mobile, que avançaram 5,4%. Em Taipé, o índice Taiwan Weighted fechou em 6.075,45 pontos, com valorização de 116,90 pontos (1,96%), sustentado pelas ações do setor financeiro, de fabricantes de semicondutores e das fundições. A Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) subiu 3,8%, enquanto a United Microelectronics ganhou 2,6%, com os negócios influenciados pelas expectativas em relação aos balanços. A TSMC anunciou, após o fechamento, que seu lucro no terceiro trimestre quase quintuplicou ante o resultado do mesmo período do ano passado. Em Seul, o índice Kospi terminou o dia em 775,36 pontos, com alta de 13,75 pontos (1,81%), motivado pelas expectativas com o anúncio pelo governo de medidas de estabilização do setor imobiliário e de estímulo para o mercado acionário. Em Cingapura, o Straits Times somou 23,48 pontos (1,37%), terminando o dia em 1.736,10 pontos. Nas Filipinas, o PSE Composto subiu 4,87 pontos (0,36%), para fechar em 1.363,04 pontos. Na Malásia, o KLSE Composto somou 2,12 pontos (0,26%), terminando o dia em 805,64 pontos. Em Bangcoc, o Thai Set caiu 0,29 ponto (0,05%), para 615,39 pontos. Na Indonésia, o Jacarta Composto cedeu 2,19 pontos (0,35%), para 626,86 pontos.