Clubes de investimento para ações da Petrobras Está em processo de aprovação na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o Clube de Investimento - FGTS da Força Sindical, que começa a distribuir a partir de hoje cartilha e formulário de adesão aos trabalhadores. O clube da Força Sindical será administrado pelo Bradesco. As aplicações poderão ser feitas, provavelmente, a partir do dia 10. A aplicação mínima é de R$ 300. Portanto, para ingressar no clube, o trabalhador precisa ter um saldo de pelo menos R$ 600 no FGTS, uma vez que o optante pode aplicar até 50% do saldo da sua conta vinculada. Ao investir por meio do clube da Força Sindical, o trabalhador arcará com a taxa de administração de 3% ao ano. O optante não precisa ser associado à Força nem pertencer a um sindicato filiado à entidade. Uma das vantagens é que o optante não precisará deslocar-se do seu local de trabalho. A adesão ao clube poderá ser feita nos sindicatos pertencentes à Força ou nas dependências da empresa. Confira no link abaixo matéria sobre o lançamento dos fundos de investimento com ações da Petrobras.