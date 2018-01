CMN adia certificação de funcionário de instituição financeira O Conselho Monetário Nacional (CMN) decidiu ampliar para dezembro de 2006 o prazo para que as instituições financeiras façam a certificação de seus funcionários que operam com a distribuição e mediação de títulos, valores mobiliários e derivativos. Essa certificação abrange todos os funcionários que atuam com fundos de investimento. Em 2001, o CMN já havia aprovado uma resolução que autorizava à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a credenciar instituições que pudessem atuar como certificadoras para agentes autônomos do mercado financeiro. A resolução estabelecia ainda que os funcionários de bancos e corretoras deveriam estar certificados até dezembro de 2003. Como o número de pessoas para serem certificadas é muito grande - 100 mil, segundo estimativas do Banco Central - o CMN decidiu ampliar o prazo de exigência dessa certificação. A partir da decisão tomada hoje, as instituições terão um cronograma de certificação de seus funcionários a ser cumprido. Até dezembro de 2003, pelo menos 25% dos empregados que operam com títulos, valores mobiliários e derivativos terão que estar certificados. Em dezembro de 2004 esse porcentual sobe para 50% e depois para 75% em 2005, fechando os 100% em dezembro de 2006. No caso de novas contratações, o ingresso no mercado com certificação obrigatória entrará em vigor somente a partir do final de 2006. "A idéia da certificação é ter um pessoal mais capacitado atuando no mercado. Queremos um melhor atendimento ao público", afirmou o diretor de Normas do Banco Central, Sérgio Darcy.