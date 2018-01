CMN adia prazo para impressão de dados do cliente em cheque O Conselho Monetário Nacional adiou de 1º de maio para 1º de junho o prazo para os bancos começarem a imprimir nos talões de cheque a data em que o cliente entrou no sistema bancário, e não apenas no banco que está emitindo o talão. O CMN esclareceu ainda que a revisão de data não será feita para todos os clientes, mas apenas para os que solicitarem esse serviço. A regulamentação tratando da mudança de data de abertura de conta foi emitida em dezembro, mas a redação dava a entender que os bancos teriam que fazer a revisão de cadastro de todos os seus clientes e passar a imprimir a data em que eles haviam ingressado no sistema bancário. O diretor de Normas do Banco Central, Sérgio Darcy, explicou, no entanto, que nunca foi essa a intenção do BC, pois isso traria, desnecessariamente, altos custos para os bancos, pois os clientes que já têm contas antigas não teriam interesse na mudança. O problema que o BC pretende corrigir, segundo Darcy, é o de clientes que têm conta há menos de um ano e que, muitas vezes, têm seus cheques recusados no comércio. Isso tem funcionado como um desestímulo a que os clientes mudem de banco. Com a mudança, eles poderão abrir conta em outro banco sem perder o tempo de cadastro que já possuíam anteriormente em outra instituição. O pedido de envio de informações deve ser apresentado pelo próprio cliente ao banco do qual deseja as informações, e a remessa será feita automaticamente por esse banco no prazo de dez dias à nova instituição. Contudo, o cliente poderá solicitar cópia dos dados, para pedir correções, ou, até, para solicitar a suspensão do envio se as informações não forem favoráveis. O cliente poderá solicitar informações de até cinco anos antes.