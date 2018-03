CMN amplia em R$8,5 bi limite de financiamento da Eletrobrás

Os projetos já estão previstos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e a ampliação do limite de crédito era um pré-requisito para que a estatal pudesse buscar os financiamentos necessários junto ao sistema financeiro.

O CMN, formado pelos ministros da Fazenda, Planejamento e presidente do Banco Central, também ampliou em 100 milhões de reais os limites de crédito da Copel, do Paraná, e da Companhia de Transmissão Centro-Oeste de Minas para atender a projetos regionais específicos.

Em outro voto, o CMN adiou em um ano, para 1o de janeiro de 2011, o prazo para que as instituições financeiras adotem novos procedimentos de classificação, registro contábil e divulgação das operações de venda ou de transferência de ativos financeiros.

Esses procedimentos prevêem que as instituições deverão manter em seus balanços os ativos vendidos nos casos em que houver retenção substancial de risco.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O chefe do Departamento de Normas do BC, Sérgio Odilon dos Anjos, afirmou que o adiamento ocorreu pelo fato de estar em curso uma discussão global para rever os procedimentos contábeis a serem adotados pelos bancos após a crise. O objetivo então foi aguardar um consenso em torno do assunto pelas entidades internacionais de contabilidade.

Odilon frisou que o BC não está preocupado com os procedimentos contábeis adotados atualmente pelas instituições.

"Não tem problema prudencial absolutamente no nosso mercado, nós estamos tranquilos quanto a isso", afirmou.

(Reportagem de Isabel Versiani)