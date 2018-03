CMN amplia limite para crédito a Estados e municípios O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou hoje em reunião extraordinária a ampliação em até R$ 6 bilhões do limite que pode ser contratado em empréstimos realizados por órgãos e entidades do setor público, como Estados e municípios. De acordo com a Resolução 3.794 publicada hoje, o novo valor passa a vigorar a partir de hoje. Anteriormente, o limite global dos empréstimos era de R$ 1 bilhão.