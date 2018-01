CMN aprova aumento da participação estrangeira no Pactual O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou hoje, em sua última reunião ordinária de 2002, o aumento de participação estrangeira no capital do Banco Pactual. Essa participação subiu de 16,72% para 24,68%, segundo o diretor de Normas do Banco Central, Sérgio Darcy. O aumento ocorreu porque o Pactual cancelou 87.217.360 ações preferenciais nominativas (PN) que estavam mantidas em sua tesouraria, causando assim um rearranjo de sua estrutura societária. O CMN também aprovou a transferência do controle acionário do Banco Matone e da Matone Corretora de Valores Mobiliários, com sede em Porto Alegre (RS), do antigo controlador, o falecido José Matone, para seu filho, Alberto Davi Matone. Outra medida aprovada hoje foi um normativo que garante ao Banco Central acesso irrestrito a todos os documentos produzidos por auditorias internas de instituições autorizadas a operar no mercado financeiro. Segundo Darcy, os normativos antigos não deixavam claro que o Banco Central deveria ter completo acesso a esses documentos. Também foi aprovada na reunião de hoje a programação monetária para o primeiro trimestre de 2003. O assunto não foi explicado pelo diretor de Política Econômica, Ilan Goldfajn, responsável pelo tema. A última medida aprovada pelo CMN foi a autorização para a empresa norte-americana Computer Sales International, constituir uma sociedade de leasing operacional no Brasil. A empresa, segundo Darcy, é a maior arrendadora de equipamentos de tecnologia de informação dos Estados Unidos. O empreendimento a ser instalado no País terá capital mínimo de R$ 9 milhões e deverá operar com linhas de financiamento de curto prazo, com volume de US$ 5 milhões, e linhas de longo prazo, com recursos totais de US$ 20 milhões.