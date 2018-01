CMN aprova cédulas de R$ 2 e R$ 20 O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou hoje a criação e as características físicas das novas cédulas de R$ 2,00 e R$ 20,00. A cédula de R$ 2,00 terá como tema a tartaruga marinha e a de R$ 20,00, o mico-leão-dourado. Segundo o diretor de Administração do Banco Central, Edson Bernardes, as cédulas serão em papel. As de R$ 2,00 deverão entrar em circulação em meados de dezembro e as de R$ 20,00 a partir de maio de 2002. Segundo Bernardes, o BC colocará no mercado 50 milhões de cédulas de R$ 2,00, mas isso não irá aumentar a base monetária, já que vai haver uma substituição de cédulas de notas velhas de R$ 1,00 por notas de R$ 2,00.