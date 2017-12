CMN aprova condições de financiamento do Modercarga O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou em reunião extraordinária, na quarta-feira, as condições para o financiamento do Modercarga, programa do governo voltado para o financiamento de caminhões novos e usados. Em nota divulgada hoje, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior informa que o voto do CMN era necessário para que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) pudesse operacionalizar o novo programa anunciado pelo presidente Luz Inácio Lula da Silva no final do ano passado. A meta do programa é financiar até R$ 2 bilhões nos próximos 12 meses. Com esses recursos, segundo a nota, será possível aos transportadores a aquisição de 20 mil equipamentos novos e usados. No total de recursos disponíveis para o Modercarga, serão destinados até R$ 600 milhões para financiamento de caminhões usados com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). A reunião extraordinária do CMN ocorreu na última quarta-feira. Condições De acordo com as condições de financiamento aprovadas pelo CMN, os recursos do Modercarga serão oriundos do BNDES e do FAT. O programa tem um limite de financiamento de 70% do valor do bem a ser adquirido. As prestações são fixas, e os encargos financeiros são taxa efetiva de 17% ao ano, incluída a remuneração do agente financeiro. Para equipamentos novos, o prazo de pagamento será em até 60 meses, incluídos três meses de carência. O pagamento dos equipamentos usados poderá ser feito em até 36 meses, também com três meses de carência. Poderão utilizar o financiamento pessoas físicas (autônomos), micros, pequenas e médias empresas de transporte. Objetivos Com a operacionalização do Modercarga, o Ministério do Desenvolvimento espera uma ampliação da utilização da capacidade instalada da indústria automotiva, gerando empregos e investimentos no segmento de produção de veículos e na cadeia de fornecedores e distribuidores. O Modercarga também deverá promover, segundo o Ministério, a melhora da rentabilidade do transportador, já que haverá utilização de equipamentos mais produtivos e seguros. O governo acredita também que haverá revitalização da rede de concessionárias, o que levará ao aprimoramento e distribuição da assistência técnica. Há ainda a expectativa de que o programa Modercarga, ao reduzir a média de idade da frota circulante, poderá diminuir os índices de acidentes nas estradas, a poluição ambiental e o consumo de combustíveis. No entender do governo, o programa possibilita às pessoas físicas que atuam no transporte de mercadorias o acesso a equipamentos mais novos.