CMN aprova cooperativa multi-setorial para microempresa O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou hoje autorização para pequenos e microempresários constituirem cooperativas de crédito multi-setoriais. Segundo o diretor de Normas do Banco Central, Sérgio Darcy, as cooperativas atualmente são formadas por categorias profissionais. "Estamos oferecendo condições de associação independemente do setor", disse. Ele afirmou que o pedido de autorização para formação dessas cooperativas foi feito pela Federação das Indústrias de Brasília (Fibra) e pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) também demonstrou interesse. Darcy explicou também que o capital mínimo para a formação dessas cooperativas será definido ainda hoje, devendo ficar entre R$ 40 mil e R$ 60 mil. O CMN exigirá dos interessados que sejam filiados à Cooperativa Central de Crédito e esta, por sua vez, deve publicar Declaração de Propósito e aumentar a publicidade nas demonstrações financeiras.