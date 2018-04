CMN aprova juros menores em empréstimos do BNDES O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou hoje a redução dos juros para os empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) destinados à produção e aquisição de bens de capital (máquinas e equipamentos) e à equalização dos juros pelo Tesouro Nacional. As medidas foram anunciadas pelo governo no dia 29 de junho, mas dependiam de aprovação do CMN para que o BNDES pudesse implementá-las.