CMN aprova novas regras para o microcrédito O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou nesta quinta-feira novas regras para o microcrédito, entre elas o aumento no valor dos empréstimos e a permissão para que bancos atendam a um universo maior de pessoas físicas e empresas que recorrerm ao programa de microcrédito, criado em 2003. Além disso, as regras serão menos rígidas, sobretudo no chamado microcrédito produtivo orientado, que é concedido por meio de entidades especializadas nesse segmento. O diretor de Projetos da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, Gilson Bittencourt, disse que o governo pretende dar um foco maior nos empréstimos do microcrédito produtivo orientado. Os técnicos acreditam ainda que as mudanças tornarão o microcrédito mais eficaz. Os estudos do Banco Central concluíram que apenas 58% dos R$ 1,6 bilhão disponíveis para o programa foram liberados neste ano. Parte do problema, segundo os técnicos, é que os bancos relutam a emprestar para clientes com renda muito baixa. Por isso, outra mudança foi aumentar, no caso das pessoas físicas de baixa renda, o teto de saldo médio bancário usado para selecionar os clientes que podem se habilitar ao microcrédito. O valor passou de R$ 1 mil para R$ 3 mil. O limite de empréstimos às pessoas físicas foi elevado de R$ 600 para R$ 1 mil. Já o valor máximo dos empréstimos tomados diretamente por microempreendores aumentou de R$ 1,5 mil para R$ 3 mil. "Nestas duas modalidades, o dinheiro é sacado diretamente na boca do caixa", explicou Bittencourt. No caso do microcrédito produtivo orientado, o limite máximo dos empréstimos subiu de R$ 5 mil para R$ 10 mil. Acompanhada por agentes de crédito, que supervisionam a utilização do dinheiro pelos microempresários, essa modalidade costuma ter baixos níveis de inadimplência. "São operações viabilizadas por acordos entre os bancos e entidades da sociedade civil", explicou Bittencourt. O limite máximo de saldo devedor dos tomadores do microcrédito produtivo orientado - que considera todas as suas dívidas bancárias - foi aumentado também de R$ 5 mil para R$ 10 mil. E as dívidas dos clientes com crédito habitacional não serão mais computadas nesse limite. O CMN também decidiu acabar com a regra que limitava as operações dos bancos com microcrédito produtivo orientado a 80% do total deste tipo de empréstimo. "Essa era uma trava que prejudicava as operações", disse o diretor. Outra decisão foi unificar em 3% a tarifa cobrada pelos bancos na concessão do microcrédito. Na regra anterior, a tarifa podia variar entre 2% e 4%. "Com a queda dos juros, a taxa do microcrédito passará a se tornar mais atrativa para os bancos", comentou Bittencourt. Os bancos costumam reclamar que os juros dessas operações - que vão de um mínimo de 2% a um máximo de 4% ao mês - não são suficientes para cobrir os custos com a operação. O CMN também aprovou a venda do Banco Pecúnia ao francês Société Général e ao grupo português Tecnicrédito. O Pecúnia, de acordo com o diretor de Normas do BC, Alexandre Tombini, tem forte presença no mercado de financiamento para a compra de veículos usados. Na negociação, o Société ficará com 70% do Pecúnia e o Tecnicrédito, controlador do Banco Mais de Portugal, passará a deter 30% do capital do banco brasileiro. Para viabilizar o negócio, será necessária a edição de um decreto presidencial autorizando a participação do grupo português no Pecúnia. "Para o Société, não haverá esta necessidade por já está instalado como um banco brasileiro", explicou Tombini. A exigência do decreto é para os casos de aumento da participação estrangeira no capital de um banco nacional. Matéria atualizada às 23h06