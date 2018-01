CMN aprova venda a descoberto de títulos públicos O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou hoje resolução que permitirá que as instituições financeiras façam vendas à descoberto de títulos públicos. Segundo o diretor de Normas do BC, Sérgio Darcy, a venda de títulos sem que o vendedor tenha no momento da negociação esses papéis, poderá ser feita desde que essa operação seja registrada e liquidada financeiramente no âmbito de uma mesma câmara de um mesmo prestador de serviços de compensação e de liquidação autorizado (clearings) a funcionar pelo BC. As câmaras atuarão como parte contratante para a liquidação das operações. Segundo Darcy, esse era um pleito antigo do mercado e o CMN entendeu que com o novo sistema de pagamentos brasileiro era viável implementar a medida. "Isso dará mais liquidez ao mercado, sem riscos, por causa dos mecanismos do sistema de pagamentos", afirmou. Ele explicou ainda que caso ao final do dia a instituição que vender um título público não tenha conseguido comprar esse papel, poderá recorrer a três mecanismos: a Bolsa emprestará o título, o Banco Central emprestará o título ou a Bolsa acionará as garantias depositadas pela instituição. A regulamentação das operações de venda à descoberto serão feitas pela Bolsa de Mercadorias e Futuros e aprovadas posteriormente pelo BC. TJLP O CMN não definiu na reunião de hoje a nova alíquota da taxa de juros de longo prazo (TJLP) que valerá para o primeiro trimestre de 2003. Segundo Sérgio Darcy, o ministro da Fazenda, Pedro Malan, tem até o dia 31 de dezembro para definir a nova alíquota. A TJLP está hoje em 10% ao ano. Darcy informou que o CMN fará uma reunião extraordinária ainda neste ano para definir a alíquota.