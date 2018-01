CMN autoriza emissão de título em real no mercado externo O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou hoje uma resolução autorizando a emissão de títulos no mercado internacional denominados em reais. A regra servirá para investidores que temem uma desvalorização do dólar e preferem apostar nas cotações em real. O CMN também baixou resolução explicitando que contas em moeda estrangeira, abertas por organismos internacionais e exportadores, terão que cumprir as mesmas regras na abertura de conta em moeda nacional. Modermaq Não foi incluído na reunião do CMN de hoje nenhum voto relativo ao Modermaq linha de financiamento para compra de máquinas. O voto depende ainda de um decreto que regulamentará a medida provisória que tratou da matéria e deverá ser aprovada em uma reunião extraordinária do CMN. Segundo o BC, as autorizações do Codefat para liberação das linhas já foram negociadas. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, disse nesta semana que o voto sobre o Modermaq poderia ser apreciado hoje.