CMN autoriza fundos a aplicarem recursos no exterior O Conselho Monetário Nacional autorizou nesta quinta-feira, 26, os fundos de investimento a transferirem recursos para o exterior para aplicações em ativos no mercado internacional. A medida complementa iniciativa da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), anunciada no final de março, de liberar os fundos para manter até 10% do patrimônio em ativos no exterior. Para que entre em vigor, a liberalização ainda depende da publicação de uma circular do Banco Central adaptando o regulamento de câmbio, o que deve ocorrer nas próximas semanas, segundo informação da autoridade monetária. O presidente da CVM, Marcelo Trindade, afirmou que, ao permitir que os fundos invistam no exterior, o governo está dando condições para que os investidores brasileiros apliquem em produtos mais sofisticados, sob a proteção do gestor nacional. A liberalização também abre espaço para que os fundos brasileiros possam competir pela administração de recursos que, com a unificação cambial promovida em 2005, já podem ser remetidos livremente para aplicações fora do país. "Quanto mais esse investimento for feito pelo administrador local, maior capacidade de sanção em caso de má gestão", afirmou Trindade a jornalistas. Ele acrescentou que, "nos próximos meses" a CVM espera autorizar a criação de fundos de investimento que sejam autorizados a aplicar até 100% de sua carteira no exterior. Os fundos multimercados já têm atualmente um limite de 20%. Trindade afirmou que não é possível estimar o volume de recursos que deverão ser aplicados no exterior pelos fundos, mas destacou que certamente ele ficará abaixo dos 10% do patrimônio total dessa indústria, que atualmente é de cerca de R$ 1 trilhão. Ele destacou que cerca de um terço desses recursos são de investidores de varejo, que, por seu próprio perfil mais conservador, deverão continuar comprando mais em mercados locais.