CMN autoriza R$ 5 bi para programa de habitação O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou, em reunião extraordinária realizada hoje, um crédito de até R$ 5 bilhões para o programa de habitação "Minha Casa, Minha Vida". De acordo com a Resolução 3.758, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai emprestar os recursos para a Caixa Econômica Federal financiar a infraestrutura dos empreendimentos habitacionais que serão construídos com o apoio do programa federal.