CMN dá aval a incentivos

A aplicação das medidas de incentivo ao setor industrial e aos investimentos anunciadas pelo governo na semana passada foram referendadas ontem em reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional (CMN). A vigência do pacote depende agora da aprovação de uma carta circular de esclarecimento pela diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) e da publicação, no Diário Oficial, de portaria do Ministério da Fazenda. Ontem, o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, disse esperar uma reação "precoce" dos investimentos como efeito das medidas que, segundo explicou, vão beneficiar também os pedidos de financiamento já em tramitação. Nos próximos dias, a diretoria do banco aprova a carta circular que será encaminhada aos agentes financeiros com as regras dos incentivos. A partir daí, os trâmites de consulta e análise dos pedidos de financiamento poderão ser realizados, mas as aprovações e liberações só vão ocorrer depois que o Ministério da Fazenda publicar portaria com as regras no Diário Oficial, o que Coutinho espera que ocorra em breve. O executivo avalia que os efeitos das medidas nos resultados de consultas e desembolsos do banco deverão ocorrer a partir do fim de julho ou início de agosto. A expectativa é de "um forte aumento" nas consultas e aprovações para o setor de bens de capital no segundo semestre, mas segundo ele ainda não é possível estimar de quanto poderá ser esse incremento. Entre as medidas anunciadas pelo governo, estão o corte da taxa de juro para o tomador final em empréstimos do BNDES para aquisição e produção de bens de capital e para inovação; a equalização de taxa de juro nesses empréstimos por parte da União (Tesouro). Foi definida também a criação de dois fundos garantidores de crédito para micro, pequenas e médias empresas e para compras de bens de capital com aporte por parte da União de R$ 4 bilhões (sendo R$ 1 bilhão em 2009 e R$ 3 bilhões em 2010). CAIXA O CMN aprovou também as regras para o subsídio que o Tesouro Nacional dará à linha de financiamento do BNDES para infraestrutura em projetos de habitação. A linha de R$ 5 bilhões foi lançada há três meses, no programa "Minha Casa, Minha Vida", de estímulo ao setor de construção civil. O custo do subsídio será de R$ 133 milhões, informou o assessor econômico do Tesouro Mario Augusto Gouvêa. A linha será operada pela Caixa Econômica Federal. O BNDES vai captar o dinheiro junto ao Tesouro com custo de TJLP mais 1% e transferir os recursos para a Caixa, que vai pagar ao BNDES apenas a TJLP. A diferença será bancada pelo Tesouro. COLABOROU: ADRIANA FERNANDES