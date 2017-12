CMN discute meta de inflação em reunião à tarde A reunião de junho do Conselho Monetário Nacional (CMN) define hoje a meta de inflação de 2005 e a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) do terceiro trimestre de 2003, além de possivelmente rever a meta de inflação para 2004. O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, abre às 14h30 a reunião, durante a qual deverão ser definidas também medidas para facilitar a abertura de contas bancárias e acabar com restrições às cooperativas de crédito. O CMN é composto pelos ministros da Fazenda e do Planejamento e pelo presidente do Banco Central.