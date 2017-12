CMN discute mudança da meta de inflação em junho, diz Mercadante O líder do governo no Senado, Aloizio Mercadante (PT-SP), disse hoje à Agência Estado que o Conselho Monetário Nacional (CMN) deverá discutir em junho a proposta defendida por ele de manter para 2005 a meta de inflação de 5,5%, a mesma deste ano. Em decisão anterior, o CMN havia previsto para o ano que vem uma meta de 4,5% e a reunião de junho serviria para confirmá-la. Mercadante afirma que na reunião da sexta-feira passada no Palácio do Planalto, para discutir a versão final do projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, admitiu a discussão, embora não tenha indicado nenhuma decisão neste sentido. "A decisão será tomada no CMN em junho", sentenciou o senador. Ele ressalta a posição de neutralidade do ministro, lembrando que ele, juntamente com a equipe econômica, tomará a decisão final. "Todo o setor produtivo representado no governo apoiou a proposta", disse o líder, apontando entre eles o ministro do Planejamento, Guido Mantega, que integra o CMN; o ministro do Desenvolvimento, Luís Roberto Furlan; o da Integração Regional, Ciro Gomes; e o das Relações Exteriores, Celso Amorim. Não se discute meta acima de 5,5% O líder do governo no Senado disse que ninguém no governo defende a revisão da meta de inflação para 2005 acima de 5,5%. Segundo ele, todas as discussões são feitas em torno de 4,5%, 5% ou 5,5%. O líder lembrou que a expectativa para o ano que vem é de pressão no cenário internacional em função das mudanças na economia dos Estados Unidos. "Nada, no entanto, está sendo discutido acima de 5,5% de inflação para o ano 2005 e não vejo nenhuma chance de isso prosperar", afirmou o líder. Credibilidade mantida Mercadante disse que não há perigo de risco na credibilidade do governo frente aos investidores. Na sua avaliação, uma meta de 5,5% é mais realista e tem condições de ser cumprida pelo governo, assegurando maior credibilidade ao país. Ele admite que uma eventual decisão do CMN em junho, mudando a meta de inflação de 4,5% para 5,5%, terá reflexos no projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2005, já enviada semana passada ao Congresso. "A projeção do PIB deverá aumentar em função da nova meta de inflação", disse o líder lembrando cálculos que estimam uma ampliação de 3,5% para 4% no crescimento da economia ano que vem. Além disso, raciocina, a revisão da meta dará mais flexibilidade à política monetária, permitindo maior redução dos juros, assim como determinará uma revisão na receita orçamentária nominal.