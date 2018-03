CMN discute neste mês meta de inflação de 2006 A reunião ordinária do Conselho Monetário Nacional (CMN) deste mês será realizada no próximo dia 30, segundo informação prestada hoje pela Assessoria de Imprensa do Banco Central (BC). A equipe econômica do governo terá que definir nesta reunião a meta de inflação de 2006 e a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) do terceiro trimestre do ano. Há também uma expectativa por parte de agentes do mercado que a própria meta de inflação de 2005 entre em debate nesta reunião do CMN como defende o líder do governo no Senado Federal Aloizio Mercadante (PT-SP). Mercadante quer que a meta do próximo ano seja elevada de 4,5% para 5,5% por entender que esta seria uma meta mais adequada às condições de crescimento da economia brasileira.