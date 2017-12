CMN edita modificações em fundos de pensão A secretária da Previdência Complementar, Solange Vieira, afirmou que o Conselho Monetário Nacional (CMN) edita hoje uma resolução modificando a Resolução nº 2791, editada em 30 de novembro, que estabelece as normas e procedimentos dos fundos de pensão na aplicação de seus recursos. A resolução 2791 suspendeu, na prática, a Resolução 2720, de abril de 2000, que continha detalhamento sobre essas normas e procedimentos dos fundos. No mesmo dia 30 de novembro, o CMN revalidou a Resolução 2224, de 1996, o que, na prática, manteve as regras gerais de investimentos dos fundos de pensão que constavam da Resolução 2224. Esta fixava, por exemplo, os limites máximos de aplicação de recursos que os fundos podiam fazer em cada tipo de ativo.