CMN prorroga prazo para crédito com recurso subsidiado O Conselho Monetário Nacional (CMN) regulamentou a prorrogação do prazo para a concessão de subvenção econômica do Tesouro Nacional às linhas de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a compra de bens de capital, inovação e exportação, medida anunciada na semana passada pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. Além disso, houve reorganização dos recursos disponíveis nessas linhas de crédito.