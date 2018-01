CMN reduz juros de longo prazo para 6,5% ao ano O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou nesta quinta-feira a redução de 6,85% para 6,5% ao ano da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP). O anúncio da decisão do CMN, que vai vigorar no próximo trimestre, de janeiro a março de 2007, foi feito pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. Segundo o ministro, esta é a menor taxa desde a criação da TJLP, em 1994. O valor de 6,5% se aproxima das taxas de juros de investimentos aplicadas nos países mais avançados, considerou Mantega. Mantega afirmou que a diminuição da TJLP vai estimular o aumento dos investimentos no Brasil porque reduzirá o custo de financiamento das empresas, e permitir o crescimento econômico. Mantega disse ainda que está havendo no Brasil uma verdadeira revolução no crédito, com a proliferação de instrumentos financeiros adequados ao desenvolvimento do País.