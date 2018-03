CMN revoga medida sobre provisão adicional de crédito por bancos

"O atual cenário de recuperação da economia viabilizou a revogação aprovada pelo CMN. A mudança introduzida no final do ano passado fez parte do conjunto de ações promovidas pelo governo no sentido de enfrentar o agravamento da crise financeira internacional", destacou o CMN em nota.

A decisão passa a vigorar a partir de 1o de abril de 2010.

Também na reunião desta tarde, o CMN aprovou determinação para que derivativos contratados no exterior por instituições financeiras nacionais sejam registrados no país em entidades de registro e liquidação financeira de ativos.

A medida, que passa a valer a partir de 1o de fevereiro, complementa a regulamentação sobre a obrigatoriedade de registro das operações de derivativos aprovada em outubro de 2007 e dos derivativos vinculados a contratos de empréstimos captados anunciada em novembro de 2009.

"Com a mudança, o Banco Central ganha melhores condições de acompanhar os riscos assumidos por instituições financeiras e seus conglomerados neste segmento do mercado financeiro", argumenta o CMN.

O Conselho é formado pelos ministros da Fazenda, Guido Mantega, e do Planejamento, Paulo Bernardo, e também pelo presidente do Banco Central, Henrique Meirelles.