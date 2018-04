CNA: alta no leite reflete demanda externa menor

Ele cita também outros fatores para o aumento de preços, como a saída de empresas produtoras de leite do mercado e o aumento do consumo interno por causa da continuidade da expansão da renda. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou hoje uma alta de 28,88% nos preços do leite pasteurizado no primeiro semestre de 2009, representando a maior pressão no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período.

Segundo Alvim, a produção de leite no País vem crescendo continuamente há mais de 20 anos, mas em 2009 haverá uma forte desaceleração nessa expansão, que ocorria numa média de 4% a 4,5% ao ano e, este ano, não deverá ultrapassar, com otimismo, o nível de 1%. No primeiro quadrimestre de 2009, segundo ele, a produção de leite no Brasil foi 7% menor do que em igual período do ano passado. "Desde outubro estamos registrando queda na produção ante igual período do ano anterior", explica.

De acordo com Alvim, os produtores de leite estavam animados com o crescente aumento no consumo do produto que vinha ocorrendo no mundo, sobretudo nos países emergentes. Com o agravamento da crise, a partir do último trimestre do ano passado, esse cenário mudou, os preços internacionais despencaram e os produtores brasileiros reduziram a produção.

Ele exemplifica que, enquanto no primeiro semestre do ano passado o preço do leite no mercado internacional chegou a US$ 5,7 mil por tonelada, no momento está em torno de US$ 1,8 mil por tonelada. "A produção do leite é muito dinâmica, as decisões de aumento ou queda no volume produzido ocorrem muito rapidamente e dependem dos preços", esclarece.

A expectativa de Alvim é de que, se não houver nenhuma nova mudança no atual cenário econômico no Brasil e no mundo, o preço do leite no País deverá voltar a cair em outubro, quando entra a nova safra. O problema, segundo ele, é que se a produção continuar em queda, enquanto o consumo interno prossegue em alta, dificilmente o descasamento entre oferta e demanda vai permitir um recuo mais significativo nos preços do leite.