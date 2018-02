CNA quer explicação sobre termos de adesão da Venezuela O presidente da Comissão Nacional de Comércio Exterior da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Gilman Viana, cobrou nesta quinta-feira do governo brasileiro a divulgação dos termos do acordo que permitiu a adesão da Venezuela como membro pleno do Mercosul. "Precisamos ver o que está acertado. Não está claro para nós o prazo que a Venezuela terá para fazer a desgravação tarifária e se o país renunciará ao sistema de bandas de preços", afirmou. Viana criticou a diplomacia brasileira, que, segundo ele, não consultou a iniciativa privada sobre o acordo com a Venezuela. "Não fomos ouvidos. Gostaria de pelo menos ser informado", completou. Além dos termos do acordo, ele disse que é importante saber em quanto tempo a Venezuela terá que se nivelar às regras atuais do Mercosul. "Sem um cronograma não dá para falar se é bom ou ruim, pois a situação fica elástica", completou. Ao chegar ao Ministério da Agricultura para participar de reunião da Câmara Temática de Negociações Agrícolas Internacionais, ele acrescentou que "as regras básicas têm que ser muito explicitadas e com datas obrigatórias". Ele preside a Câmara. Nesta semana, em audiência pública na Comissão de Relações Exteriores do Senado, o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, reafirmou que a adesão da Venezuela ao bloco foi uma iniciativa positiva do ponto de vista econômico. Mas Viana mostrou-se preocupado com o "antiamericanismo" venezuelano. "Essa posição dificulta a formatação de uma proposta única do Mercosul", afirmou. "Como é que nós vamos fazer se o Mercosul não se harmoniza ideologicamente e politicamente para fazer uma proposta técnica? O sinal é preocupante", disse. Mesmo com todas as ressalvas, ele não avaliou a adesão da Venezuela ao Mercosul como um mau negócio. "Todo o acordo é desejável. Abrir comércio interessa sempre, mas não podemos ser ingênuos. É preciso abrir o comércio de forma efetiva", comentou. Ele disse que o Brasil tem interesse em vender carnes bovina e de frango, subprodutos de carne, açúcar, chocolate e etanol para a Venezuela, mercado que é atualmente abastecimento com produtos fornecidos pelos Estados Unidos. Reunião artificial Ainda, segundo Viana, a reunião do G-20 marcada para o começo de setembro, no Rio, é um "artificial jogo de espelhos". O grupo reúne as 20 economias em desenvolvimento que atuam em conjunto nas negociações dos capítulos agrícolas da Rodada Doha, da Organização Mundial de Comércio (OMC). O objetivo da reunião é tentar relançar a rodada, interrompida em julho. Para Viana, "é impossível diminuir o insucesso da rodada com uma reunião do G-20. Não tem resposta prática e objetiva alguma", comentou. "É um tiro n´água. Para a parte de comércio não adianta nada". Segundo ele, havia uma expectativa muito grande de liberalização comercial mas o "naufrágio" da Rodada Doha não pode ser "escondido com uma reunião do G-20". A rodada foi suspensa depois da negativa dos Estados Unidos em melhorar sua oferta de corte nos subsídios agrícolas, sob a alegação de que as propostas de acesso aos mercados agrícolas da União Européia e de economias em desenvolvimento, como a Índia, não haviam chegado a um patamar satisfatório. Nenhuma dessas ofertas atenderia aos pleitos do Brasil e de seus aliados do G-20. Acordos bilaterais Para o presidente da CNA, acordos bilaterais e birregionais são muito importantes. Nesta semana, em audiência no Senado, o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, insistiu que esses acordos não teriam o mesmo impacto sobre o comércio, uma vez que não tratam dos temas de maior interesse do Brasil, entre eles a eliminação de subsídios distorcidos ao comércio. O ministro referia-se ao fracasso da Rodada Doha. "Se você está com sede e precisa tomar um litro d´água, mas só consegue um copo, é descuido dizer que um copo não serve", ironizou Viana. Ele participa, neste momento, da reunião da câmara. No encontro, serão discutidos os impactos da paralisação da rodada Doha, a adesão da Venezuela ao Mercosul e a retomada das negociações do bloco com a União Européia e com Israel.