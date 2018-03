CNA quer recorrer à OMC sobre açúcar argentino A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) solicitará ao governo que, a exemplo do que fez com o frango, entre com um processo contra a Argentina na Organização Mundial do Comércio (OMC) no que se refere ao açúcar. A sugestão - que deverá ser encaminhada pelos técnicos da CNA aos ministérios responsáveis nos próximos dias - é resultado da derrubada, na madrugada de hoje, do veto presidencial ao projeto de lei que protege o açúcar argentino. Na prática o veto permite que os argentinos apliquem sobretaxas fixas para importação de açúcar de US$ 44 dólares por tonelada, mais as alíquotas de 18% e 21% para as zonas intra e extra-Mercosul. A expectativa dos produtores brasileiros era que a sobretaxa, chamada de direito adicional e firmada entre os governos da Argentina e do Brasil vigorasse até dezembro de 2005. "A decisão do governo argentino é um desastre para o açúcar brasileiro", afirmou o assessor técnico dos departamentos econômicos, de assuntos internacionais e de comércio exterior da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Donizeti Beraldo. As sobretaxas inviabilizam as vendas de açúcar do Brasil para a Argentina. Ele lembrou que desde a formação do Mercosul, em 1991, a Argentina protege seu mercado interno de açúcar. "O Brasil, por outro lado, abriu importantes mercados, como o trigo, o que fez a produção nacional cair de sete milhões para cerca de três milhões de toneladas", afirmou. A decisão do Senado argentino ainda precisa de aprovação na Câmara dos Deputados. Na OMC, foi favorável ao Brasil num processo movido contra a Argentina, que acusava o País de dumping nas exportações para o mercado argentino. O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, classificou como ruim para o Mercosul a decisão do Senado argentino. "Mas vamos esperar um pouco, pois a decisão precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados. Não estou animado porque acredito que os deputados também seguirão a decisão tomada pelos senadores", acrescentou. O ministro acrescentou que ainda é cedo para considerar a proposta da CNA de entrar na OMC contra os argentinos. O ministro acrescentou que estará na Argentina na segunda-feira para tratar de outros assuntos, mas que certamente discutirá a decisão. O ministro passará a segunda-feira na Argentina e embarcará para São Paulo no final da tarde. Às 8h, Rodrigues participará de café da manhã com o ministro da Produção da Argentina, Anibal Fernandes e com o subsecretário da Agricultura, Domecnech Gustavo Idigoras, entre outros. O ministro também deverá encontrar-se com o presidente Eduardo Duhalde, mas o horário do encontro não foi confirmado, segundo a assessoria de imprensa do ministério.