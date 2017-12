CNB e direção da Caixa se reúnem à tarde A negociação que seria mantida na manhã de hoje, às 11h, em Brasília, entre a Confederação Nacional dos Bancários (CNB) e a Caixa Econômica Federal foi transferida para o período da tarde, ainda sem horário definido. Segundo a CNB, a greve dos funcionários da CEF atinge pelo menos 21 capitais do País, com adesão em torno de 90% em cada uma delas. Os funcionários do banco querem reajuste salarial linear de 12,6%, como o recebido pelos bancários da iniciativa privada, e correção da cesta alimentação de R$ 80 para R$ 200.