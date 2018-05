CNC: Intenção de consumo de famílias recua 4% em julho

Na comparação anual, a queda foi de 7,7%. De acordo com o relatório divulgado nesta quarta-feira, 17, pela CNC, as manifestações ocorridas nas últimas semanas e o alto nível de endividamento das famílias contribuíram para o resultado negativo da pesquisa.

"Não só as incertezas quanto às condições econômicas no curto prazo, como também as manifestações ocorridas nas últimas semanas, provocaram menor confiança e disposição ao consumo para o mês de julho.", diz o relatório.

A Pesquisa Nacional de Intenção de Consumo das Famílias é um indicador antecedente que tem como objetivo antecipar o potencial das vendas do comércio.