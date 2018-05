CNC: Pesquisa aponta queda de 2,7% em nível de consumo

Todos os itens analisados pela pesquisa registraram queda em julho. Para a Perspectiva de Consumo, o recuo foi de 5,2% em relação a junho. Em relação a julho de 2012, a queda foi de 11%. Entre as razões para este recuo, segundo a pesquisa, estão o nível mais elevado de preços e o crédito mais caro. "O fim gradual da desoneração fiscal e o impacto da desvalorização cambial nos últimos meses sobre os preços de bens duráveis provocaram, mais uma vez, queda da intenção de consumo desses bens", informa relatório.

A queda na intenção de consumo é maior entre as famílias com renda acima de dez salários mínimos. O índice caiu 5,7% em relação a junho. Para as famílias com renda menor, a variação negativa foi de 3,7%.

De acordo com a pesquisa, o otimismo em relação ao mercado de trabalho e à renda também caiu. Na comparação anual, a queda na perspectiva profissional foi de 8,9%. Ainda assim, a maior parte das famílias (56,5%) considera o cenário favorável para os próximos seis meses.