CNC prevê crescimento de 4,5% do comércio em 2013 A Confederação Nacional do Comércio (CNC) prevê que as vendas do comércio registrarão crescimento de apenas 4,5% este ano, resultado bem inferior aos 8,4% de 2012. Para junho, a expectativa da CNC é de que o volume de vendas cresça 0,6% na comparação mensal.