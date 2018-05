CND aprova plano de outorga para transporte rodoviário

Segundo a modelagem de outorga proposta pela ANTT, os serviços regulares de transporte rodoviário interestadual de passageiros serão agrupados em lotes, com o objetivo de formar redes de linhas geograficamente consistentes e operacionalmente eficientes. Ao todo, as cotas de exploração estão agrupadas em 54 lotes e serão concedidas mediante permissão, sem caráter de exclusividade, e operadas por conta e risco das permissionárias.

"O prazo de permissão será de 15 anos improrrogável, excetuados os serviços objeto de anterior licitação e com contrato de permissão vigente, a serem identificados nos Projetos Básicos dos Lotes, os quais terão como prazo de permissão o período de tempo que vai do termo do contrato de permissão ora existente ao termo dos 15 anos do contrato de permissão do lote em que se encontra", explica o texto publicado no DOU.

O texto ainda cita que a licitação dos lotes será realizada na modalidade de leilão, em envelope fechado, em sessão pública na BMF&Bovespa, e que a licitação será do tipo menor tarifa do serviço público a ser prestado, mediante apresentação do maior desconto médio porcentual, sobre o Coeficiente Tarifário Máximo do lote definido pela ANTT, para os serviços convencionais e para os serviços diferenciados.

Segundo a resolução, poderão participar da licitação pessoas jurídicas de direito privado nacionais, isoladas ou reunidas em consórcio inclusive com Entidade de Previdência Complementar (EPC), Fundo de Investimento em Participação (FIP) e pessoas jurídicas estrangeiras.