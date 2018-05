CNDL e SPC esperam o pior resultado do Dia dos Pais

"Se as expectativas se confirmarem, será o pior resultado dos últimos três anos", ressaltam CNDL e SPC, em nota divulgada nesta quinta-feira, 25. As duas entidades afirmam que a baixa empregabilidade e a queda da renda real do consumidor devem ser as grandes responsáveis pela desaceleração do setor.

O presidente da CNDL, Roque Pellizzaro Junior, avalia que este ano o varejo não conta com fatores macroeconômicos que ajudavam a aquecer o setor no passado, como os altos índices de empregabilidade e a larga oferta de crédito a juros baixos. "O cenário econômico é desfavorável. A inflação e a alta dos juros inibem o poder de compra do brasileiro. Prova disso é a queda de praticamente todos os índices de confiança do consumidor", afirma Pellizzaro, na nota.

Os lojistas consideram também que o ato de presentear no Dia dos Pais não tem o mesmo apelo emocional de datas como o Dia das Mães ou o Natal, quando há um compromisso do consumidor com gastos maiores. Entre os produtos mais procurados estão os itens de vestuário, calçados, perfumes, bebidas e artigos eletrônicos, informam CNDL e SPC.