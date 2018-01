CNI alerta para risco de estagnação da Alca A negociação para a Área de Livre Comércio das Américas (Alca) corre o risco de ficar paralisada caso os países se limitem a criticar a timidez das propostas iniciais, apresentadas oficialmente no último fim de semana, e não partam para uma postura pró-ativa de entendimentos. O alerta é da coordenadora da Unidade de Integração Internacional da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Sandra Rios. A especialista em comércio exterior afirma que é preciso evitar que ocorra com a Alca o mesmo que aconteceu no ano passado na negociação entre os blocos do Mercosul e da União Européia. Depois da apresentação das propostas, em julho de 2001 os dois blocos passaram praticamente a maior parte do tempo a trocar acusações mútuas, de que as ofertas do outro lado eram modestas. A conseqüência, explica Sandra, é que no ano passado "não aconteceu rigorosamente nada em termos de avanço concreto" no acordo com os europeus. "Menos do que ficar dizendo que a oferta do outro é insuficiente, é preciso apresentar pedidos de melhoria nas ofertas iniciais. A partir das respostas que vão ser apresentadas, a gente vai ver se é possível avançar", afirmou a especialista em relações internacionais. A coordenadora da CNI aponta que as negociações concretas da Alca começarão no segundo semestre, já que os países têm até junho para apresentar seus pedidos de aperfeiçoamento e as respostas sairão a partir de julho. No caso da Alca, outro desafios será superar a falta de parâmetros para o acordo, que dificulta até mesmo a comparação das propostas de cada país, afirma Sandra. A economista argumenta que não houve avanço quanto ao método e a modalidade de negociação, o que gerou "uma arquitetura muito aberta para a apresentação das ofertas, sem parâmetros definidos". "Assim, cada país poderia apresentar sua primeira oferta no modelo que bem entendesse", pondera Sandra, citando que, dentre outras diferenças, enquanto o Mercosul propôs uma oferta única, os Estados Unidos apresentaram propostas diferenciadas por países.