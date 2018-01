CNI aponta queda na confiança do empresário industrial O comportamento da economia brasileira foi um dos principais fatores que levaram à queda do Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), calculado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O índice baixou de 64,9 pontos em janeiro para 55,8 pontos em abril. Segundo a CNI, os industriais tiveram a percepção de que houve uma deterioração nas condições da economia, e a avaliação deste item teve uma queda de 16,8 pontos no quadrimestre. A queda foi verificada nos dois grupos de itens que formam o índice: a avaliação das Condições Atuais caiu de 58,8 pontos em janeiro para 46,1 em abril, e a avaliação das Expectativas caiu de 67,9 para 60,6. A CNI alerta, no entanto, que os empresários ainda estão otimistas em relação ao futuro dos negócios, pois a escala vai de zero a 100, e só índices abaixo de 50 são identificados como negativos. Contudo, na avaliação das condições atuais, os índices já estão negativos. A avaliação atual da economia brasileira caiu de 62,7 para 45,9, a avaliação do setor de atividades desceu de 56,4 para 42,8 e a avaliação da empresa diminuiu de 59,1 para 48,3 pontos. O que ainda está mantendo o ICEI positivo é o otimismo em relação ao futuro. Embora tenha caído também, mantém-se ainda acima de 50 pontos. A expectativa em relação à economia brasileira caiu de 65,7 para 55,5 pontos; em relação ao setor de atividades, caiu de 65 para 57,7 pontos; e em relação à empresa, a expectativa desceu de 70,5 para 64,3 pontos.