CNI apresenta proposta para reduzir ainda mais juros no BNDES O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Armando Monteiro, disse que reapresentará hoje ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial uma proposta para reduzir ainda mais os spreads dos financiamentos do BNDES - diferença entre juros de captação e as taxas cobradas nos empréstimos. A proposta é de que o governo reduza a cunha fiscal desses financiamentos, que são os impostos e contribuições cobrados nas operações e que se somam às taxas básicas de juros da instituição. Entre esses tributos que poderiam ser reduzidos estão o IOF, PIS-Cofins e o Imposto de Renda. "Se existe empréstimo virtuoso é o que se destina ao investimento", disse Monteiro. Ele argumentou que não há sentido em o governo obter ganho em uma operação que só acontecerá se o empresário estiver estimulado. E com a atual cunha fiscal, reclama Monteiro, não há estímulo. Ele elogiou a decisão do BNDES, que reduziu hoje o spread sobre os juros, e disse que a medida vem num momento em que o próprio banco percebeu que a demanda por empréstimos está caindo. Ele argumentou que, com os spreads que são repassados aos financiamentos, a taxa chega a 16% ao ano, com uma taxa real de aproximadamente 10%. "É preciso trazer isso para 6% ao ano", disse. Em sua opinião a proposta de desoneração da CNI pode ajudar a se atingir esse objetivo.