CNI apura estabilidade na confiança do empresário O índice de confiança do empresário industrial de janeiro deste ano, divulgado hoje pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), atingiu 64,9 ante 63,8 de outubro, que foi o último dado pesquisado. Embora tenha havido elevação de 1,1 ponto, a CNI considera que houve estabilidade no período, pois o resultado de janeiro registra efeito sazonal (específico de determinadas épocas do ano). Neste mês, os empresários costumas ser mais otimistas, destaca a Confederação. O índice, no entanto, é superior ao de janeiro do ano passado (62,4) e ao de janeiro de 2003 (58,9). A CNI observa, no entanto, que a estabilidade deve-se, principalmente, à elevação de confiança dos pequenos e médios empresários, que subiu de 61,4 em outubro para 64,1 em janeiro. Esse índice foi de 61 em janeiro de 2004 e de 57,6 em janeiro de 2003. Segundo a CNI, isso ocorre porque a retomada da atividade econômica só agora atinge de maneira mais efetiva as pequenas e médias empresas. Mas a confiança dos grandes empresários caiu de 68,4 para 66,4. Com a tendência contraditória entre esses dois grupos de empresas, caiu de 7 para 2,3 pontos a diferença de confiança entre as grandes empresas e as pequenas e médias. Política monetária influencia confiança das grandes empresas O coordenador de Política Econômica da Confederação Nacional da Indústria, Flávio Castelo Branco, disse que as causas da queda a confiança dos grandes empresários só deverá ser conhecida na próxima semana, quando será divulgada uma nova sondagem feita pela CNI. Mas disse que a priori a causa pode ser o aperto da política monetária nos últimos cinco meses. O resultado da pesquisa, segundo Castelo Branco, mostra que para os próximos seis meses as indústrias esperam continuar a trajetória positiva de 2004, sendo previsto um arrefecimento nas grandes indústrias, em função da redução de liquidez, conforme já previsto pelos analistas. Como está o índice de Confiança do Empresário Industrial Grandes Empresários Pequenos e Médios Empresários Média Geral Janeiro 2003 61,4 57,6 58,9 Abril 2003 61,6 54,7 57,2 Julho 2003 55,3 50,1 51,9 Outubro 2003 59,1 53,9 55,8 Janeiro 2004 65,0 61,0 62,4 Abril 2004 60,7 54,0 56,3 Julho 2004 66,2 57,9 60,7 Outubro 2004 68,4 61,4 63,8 Janeiro 2005 66,4 64,1 64,9 Fonte: Confederação Nacional da Indústria (CNI). Obs: Os indicadores variam de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam empresários confiantes