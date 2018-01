CNI apura queda no Índice de Expectativa do Consumidor O Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (INEC), divulgado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), e relativo ao segundo trimestre de 2004, voltou a registrar queda. O índice recuou 2,3% em relação ao trimestre anterior. Em relação ao igual trimestre de 2003 houve uma queda de 7,7%. De acordo com o documento, "a nova queda indica que o reaquecimento da economia ainda não está surtindo efeito sobre os consumidores, que se mostraram particularmente sensíveis à questão do desemprego e temerosos quanto a trajetória dos preços". A pesquisa da CNI foi feita pelo Ibope, no período de 17 a 21 de junho.