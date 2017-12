CNI apura recuperação da indústria no 2º semestre de 2003 O desempenho da indústria em novembro de 2003 aponta para uma recuperação do setor ocorrida principalmente no segundo semestre do ano, mas que não será suficiente para reverter a queda ao longo de todo o ano passado. A avaliação é do coordenador da unidade de Política Econômica da Confederação Nacional da Indústria, Flávio Castello Branco. Segundo levantamento divulgado hoje pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), com dados dessazonalizados ? sem interferência de fatores temporais ?, houve em novembro de 2003 ante outubro aumentos de 1,71% nas vendas reais; de 0,32% do pessoal empregado; de 2,81% dos salários líquidos reais; e uma queda de 0,11% nas horas trabalhadas. Esta redução nas horas trabalhadas e uma queda de 0,6 ponto porcentual (dessazonalizada) no nível de utilização da capacidade instalada foram considerados pelo economista como acomodação no setor e não uma reversão na recuperação da atividade. A utilização da capacidade estava em novembro do ano passado em 80% ante 81,2% em outubro. Já em novembro de 2002, a utilização da capacidade era de 81,4%. Segundo Castelo Branco, os índices mostram que há espaço na indústria para um aumento da produção sem surgimento de gargalos ou pressões inflacionárias.