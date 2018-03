CNI avalia como positiva taxação de capital estrangeiro

Monteiro Neto destacou que a valorização do real ante o dólar preocupa a indústria. "A valorização acumulada do real é de quase 30%, sendo que as exportações de manufaturados caíram os mesmos 30% até setembro ante igual período de 2008. O governo sabe da inquietação dos exportadores, porque isso afeta também o emprego na indústria", diz o presidente da CNI na nota divulgada.

A valorização do real, na avaliação do executivo, "além de fazer o País perder competitividade no exterior de maneira mais imediata e perder mercado para concorrentes como a China", também tem reflexos no longo prazo. "Um dos preços que o investidor leva em consideração é o câmbio. E uma das coisas que mais tem impactado a economia brasileira é a taxa de investimento, que está em queda. Se as exportações vão ficando mais caras e as importações mais baratas, o investimento produtivo será afetado", disse.