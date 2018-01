CNI confirma crescimento industrial As vendas da indústria brasileira cresceram 9,41% no primeiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a CNI. O presidente da entidade, Carlos Eduardo Moreira Ferreira, afirmou que este desempenho consolida o processo iniciado no fim do ano passado. Os principais fatores para este crescimento são a elevação da demanda doméstica, o aumento das exportações e o maior volume de processamento da safra agrícola. Para Moreira Ferreira, as perspectivas para os próximos meses são favoráveis, principalmente por causa da melhora do consumo que está relacionada ao aumento do crédito e financiamento. Ele afirmou, porém, que existem riscos para a atividade industrial no País, especialmente a manutenção de juros elevados. Em março, o número de empregos criados na indústria de transformação cresceu 0,19% em relação ao mês anterior. De acordo com o estudo, 7 dos 12 Estados pesquisados aumentaram as vagas no período. Veja link abaixo sobre o papel da indústria no crescimento do PIB.