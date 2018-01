CNI contesta IBGE sobre resultado da produção industrial A Confederação Nacional da Indústria (CNI) contestou os dados da produção industrial relativos a dezembro de 2005, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo o chefe da Unidade de Política Econômica da CNI, Flávio Castelo Branco, o crescimento de 2,3% em dezembro ante novembro, na série livre de influências sazonais, foi superdimensionado. Ele explica que as distorções foram provocadas por dois fatores: o fato de dezembro ter tido dois dias úteis a mais que nos anos anteriores, já que as festas de final de ano caíram em um domingo; e a utilização pelo IBGE de uma série histórica muito longa, que considera um período antes do real. Castelo Branco disse que houve mudanças estruturais na indústria a partir de 1995 que afetaram o padrão sazonal nos últimos anos. No início dos anos 90, por exemplo, agosto era o mês em que a produção industrial era mais forte. Agora, outubro passou a ser o mês de maior atividade industrial. A CNI destaca que, na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), convencionou-se que o tamanho ideal de uma série para dessazonalização é de sete a 10 anos. Os dois dias úteis a mais do que o usual também não teria sido considerado pelo modelo de dessazonalização adotado pelo IBGE, o que distorceu o resultado do mês. "Dois dias significavam 10% a mais", argumentou o economista da CNI à Agência Estado. Estabilidade Pelos cálculos da CNI, o crescimento em dezembro, dessazonalizado, foi estável em relação a novembro. Castelo Branco disse que as maiores distorções aconteceram em dois setores. O IBGE apontou um crescimento de 17,6% para os bens de consumo duráveis e de 5,8% para os bens de capital. Desconsiderando os dois dias a mais e uma série histórica mais curta, a CNI afirma que o crescimento para os bens de consumo duráveis foi de apenas 2,1% enquanto que os bens de capital tiveram uma retração de 1,3% ante novembro. "Não estamos questionando o levantamento em si mas a dessazonalização feita pelo IBGE. O importante é a tendência e nós não estamos tendo uma recuperação da indústria tão grande assim", explicou Castelo Branco. "Corre o risco é de em janeiro os dados mostrarem um encolhimento na atividade industrial que não é real. E isso pode prejudicar as decisões de política monetária", completou.