CNI critica juros de 18,5% O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Fernando Bezerra, disse que não entende por que as taxas de juros no Brasil estão no nível de 18,5%. Segundo ele, as taxas impedem o crescimento e agravam o problema da divida interna. "A indústria não aceita isto. Não posso entender como o Copom se reúne e acha razoável uma taxa de juros de 18,5%", disse Bezerra. O presidente da CNI afirmou que o Brasil faz o contrário dos Estados Unidos, onde os juros são reduzidos quando há ameaça de recessão. "Isso não é feito no Brasil e certamente não dá para crescer com esta taxa que está aí", ressaltou. Bezerra disse ainda que o governo defende o slogan "Exportar ou Morrer" e, ao mesmo tempo, quer a manutenção da CPMF que, na sua avaliação, impede os produtos brasileiros de competirem no exterior.